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В четверг местами пройдут дожди; воздух прогреется до +9 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Līga Gredzena/LETA

В четверг в Латвии местами пройдут небольшие дожди, больше осадков будет ближе к вечеру в Курземе и вечером в центральной части страны, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно облачная погода, больше солнце будет в Латгале.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +4...+9 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, временами может покапать дождь, однако вечером осадки будут умеренными. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +7...+8 градусов.

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