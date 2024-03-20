В четверг местами пройдут дожди; воздух прогреется до +9 градусов

В четверг в Латвии местами пройдут небольшие дожди, больше осадков будет ближе к вечеру в Курземе и вечером в центральной части страны, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, ожидается преимущественно облачная погода, больше солнце будет в Латгале.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит +4...+9 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, временами может покапать дождь, однако вечером осадки будут умеренными. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +7...+8 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!