Вс, 24.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Дождь и даже мокрый снег: в понедельник в Латвии возможны осадки

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Верба
Верба Фото: LETA

В понедельник на территории Латвии сохранится переменная облачность, временами ожидаются осадки, в основном в западных и центральных регионах страны, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Ночью и утром местами образуется туман.

Температура воздуха ожидается -2...+2 градуса ночью и +3...+8 градусов днем.

В Риге сегодня ночью временами ожидается дождь и даже мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.

Утром и днем в понедельник также возможны дожди, но к середине дня прояснится. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +8 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх