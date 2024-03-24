Дождь и даже мокрый снег: в понедельник в Латвии возможны осадки

В понедельник на территории Латвии сохранится переменная облачность, временами ожидаются осадки, в основном в западных и центральных регионах страны, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Ночью и утром местами образуется туман.
Температура воздуха ожидается -2...+2 градуса ночью и +3...+8 градусов днем.
В Риге сегодня ночью временами ожидается дождь и даже мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.
Утром и днем в понедельник также возможны дожди, но к середине дня прояснится. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +8 градусов.
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