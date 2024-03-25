В понедельник пройдут дожди, будет пасмурно

В понедельник, 25 марта, в большинстве регионов Латвии ожидаются осадки, в основном в виде дождя, прогнозируют синоптики.
Временами сквозь облака выглянет солнце. Утром и вечером возможен туман, а температура воздуха составит +3...+9 градусов.
В Риге осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня, после обеда облачность уменьшится. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +7 градусов.
Погоду в Латвии определяет область пониженного давления.
Галерея: Весна в Риге
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