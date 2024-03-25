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В понедельник пройдут дожди, будет пасмурно

rus.tvnet.lv/LETA
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Собака на пешеходном переходе в дождь
Собака на пешеходном переходе в дождь Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 25 марта, в большинстве регионов Латвии ожидаются осадки, в основном в виде дождя, прогнозируют синоптики.

Временами сквозь облака выглянет солнце. Утром и вечером возможен туман, а температура воздуха составит +3...+9 градусов.

В Риге осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня, после обеда облачность уменьшится. Во второй половине дня температура воздуха поднимется до +7 градусов.

Погоду в Латвии определяет область пониженного давления.

Галерея: Весна в Риге

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