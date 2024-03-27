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В среду местами воздух прогреется до +15 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду в Латвии будет солнечно, усилится ветер, прогнозируют синоптики.

Временами возможна небольшая облачность, осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер во второй половине дня усилится до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов, чуть прохладнее будет только на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге будет солнечно, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +13...+14 градусов.

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