В четверг потеплеет до +17 градусов

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, высок риск пожаров прошлогодней травы. Вечером в четверг местами ожидается дождь, в основном на юго-западе страны.

Ночью будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до +1...+6 градусов, на востоке Латвии - чуть ниже нуля.

Днем юго-восточный ветер усилится до 11-15 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +13...+17 градусов, прохладнее будет местами на Курземском побережье Рижского залива.

В столице в последний рабочий день недели ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, а днем столбики термометров достигнут отметки +15...+16 градусов.

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