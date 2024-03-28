Пасхальные каникулы начнутся с дождливой погоды

Ближайшей ночью с юго-запада страну начнет пересекать обширная зона осадков, но еще до ее прихода местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, переходящий в западный, юго-западный. Температура воздуха понизится до +4...+9 градусов.

В течение дня интенсивность осадков начнет уменьшаться, во второй половине дня лишь местами пройдут кратковременные дожди. Временами возможны прояснения. Западный, юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +8...+12 градусов, на побережье - до +5...+7 градусов.

В Риге в пятницу ожидается дождь, днем осадки постепенно прекратятся. Юго-восточный ветер сменится западным, юго-западным, скорость которого в порывах достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +8 градусов утром, днем составит около +10 градусов.

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