На нескольких метеостанциях побиты рекорды тепла для 27 мая

Рекорды побиты в Мадоне, Павилосте, Приекули и Вентспилсе, где температура воздуха достигла +27...+28 градусов.

В ближайшие часы в Латвии станет еще жарче, и лишь в отдельных регионах на побережье температура понизится из-за дующего с моря ветра и дождевых облаков.

Температура воздуха в 12 часов дня составляла от +20...+22 градусов в Даугавгриве, на Колке и в Звейниекциемсе до +28 градусов в Екабпилсе и Мадоне.

Общелатвийский рекорд жары для 27 мая составляет +30,5 градуса и был зафиксирован в 1958 году в Даугавпилсе.

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