Жара возвращается! В понедельник ожидается даже +25 градусов

Ночью ожидается облачная погода, временами небо будет проясняться. В основном в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Сохранится слабый ветер и минимальная температура воздуха ночью составит +13..+18 градусов.

В Риге ночь пройдет без осадков и при слабом ветре воздух остынет до +16..+17 градусов.

Днем в Латвии будет переменная облачность и местами кратковременный дождь, а в центральных и восточных регионах также ожидаются ливни с грозами, местами пройдут сильные дожди.

Будет дуть слабый ветер и температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов, а на Курземском побережье будет не теплее +18..+20 градусов.

В столице днем будет переменная облачность, с возможными дождями и грозами. Будет дуть слабый ветер и воздух прогреется до +21..+23 градусов.

В середине дня индекс ультрафиолетового излучения достигнет среднего уровня, поэтому представители LVĢMC призывают людей соблюдать осторожность и долгое время не находиться под прямыми солнечными лучами.

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