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Фото В пятницу воздух прогреется до +24 градусов; в некоторых районах будет порывистый ветер

rus.tvnet.lv/LETA
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Зеленый рынок на Домской площади
Зеленый рынок на Домской площади Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного, в Видземе и Латгале с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +20...+24 градусов, на побережье под влиянием встречного ветра - до +18...+19 градусов.

В Риге ожидается незначительная облачность, без осадков. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится северо-западным. Воздух прогреется до +23 градусов, у моря температура будет колебаться около +20 градусов.

Фото: цветы летом

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