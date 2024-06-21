Фото В пятницу воздух прогреется до +24 градусов; в некоторых районах будет порывистый ветер

Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного, в Видземе и Латгале с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +20...+24 градусов, на побережье под влиянием встречного ветра - до +18...+19 градусов.

GFS šobrīd prognozē, ka 23. jūnijā ciklona ietekmē gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet lietus, maksimālā gaisa temperatūra tikai +13..+17 grādi, naktī uz 24. jūniju no rietumiem skaidrosies, vietām vēl uzlīs. Prognozes vēl var mainīties. — Jānis Trallis (@meteozinas) June 20, 2024

В Риге ожидается незначительная облачность, без осадков. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится северо-западным. Воздух прогреется до +23 градусов, у моря температура будет колебаться около +20 градусов.

Фото: цветы летом

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