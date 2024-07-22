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В понедельник значительных осадков не ожидается; воздух прогреется до +28 градусов

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Цветы в парке Узварас
Цветы в парке Узварас Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник солнце периодически будут закрывать облака, однако значительных осадков они не принесут, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый ветер, воздух прогреется до +24...+28 градусов, местами на побережье не будет теплее +22...+24 градусов.

В Риге понедельник будет преимущественно солнечным и сухим. При слабом ветре максимальная температура воздуха составит +25...+27 градусов.

На солнце индекс ультрафиолетового излучения будет достигать умеренных значений, поэтому синоптики призывают соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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