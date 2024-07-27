В воскресенье из-за сильных дождей и грозы объявлено оранжевое предупреждение

Оранжевое предупреждение в данном случае означает, что под влиянием очень большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы канализации дождевых вод будут перегружены и могут оказаться переполненными. Ожидается затопление пойм рек и низин, что в отдельных местах создает риск затопления имущества и инфраструктуры, возможно размывание дорог и повреждение инфраструктуры.

Существует вероятность, что потребуется эвакуация людей с затопленных территорий. Жителям следует подчиняться указаниям ответственных служб. Также ожидаются опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.

Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь. Из-за высокой влажности и затопления может быть нанесен ущерб посевам и посадкам культурных растений.

Жителям рекомендовано не находиться на территориях, находящихся под угрозой наводнения, не создавать риска для своей жизни и здоровья и не препятствовать работе спасательных служб. Необходимо своевременно проверить состояние систем канализации и дренажа дождевых вод, убедившись в их функциональной исправности.

Предстоящей ночью облачность над Латвией увеличится, а уже в воскресенье территорию страны пересечет циклон, который принесет продолжительные осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.