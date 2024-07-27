В воскресенье из-за сильных дождей и грозы объявлено оранжевое предупреждение

В связи с прогнозируемыми в воскресенье сильными дождями и грозой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение.
Синоптики предупреждают, что в воскресенье с середины дня пересекающий территорию Латвии с юго-запада активный циклон принесет продолжительные обильные осадки, которые в центральных районах Латвии будут очень сильными, местами ожидаются и грозы.
Nokrišņu zonas kustība, sākot no svētdienas dienas vidus līdz pirmdienas vakaram.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 27, 2024
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Видео: Затопленная дорога под Каменным мостом в Риге
Дожди будут продолжаться вплоть до понедельника. Сейчас предупреждение объявлено с 11:00 воскресенья до 18:00 понедельника, так как в понедельник ожидается еще более сильная гроза. По мере отслеживания продвижения циклона и поступления новых прогнозов возможно изменение территории или степени предупреждения, отмечает LVĢMC.
‼️ Svētdien vakarā un pirmdien no rīta ārā labāk nerādīties. Ļoti stiprs vējš, līča D, DA, A brāzmas ap 23 - 27 m/s, ilgstošs lietus, kas vietām 2 d/n atnesīs pat 160 - 180 litru uz kvādrātmetru (https://t.co/eP40q2PxTO). Neatceros tādu skatu. Vai būs kāda tiešraide @MeteoLatvia? pic.twitter.com/0lKGKdEoEx— meteolapa.lv (@meteolapa) July 27, 2024
Оранжевое предупреждение в данном случае означает, что под влиянием очень большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы канализации дождевых вод будут перегружены и могут оказаться переполненными. Ожидается затопление пойм рек и низин, что в отдельных местах создает риск затопления имущества и инфраструктуры, возможно размывание дорог и повреждение инфраструктуры.
Существует вероятность, что потребуется эвакуация людей с затопленных территорий. Жителям следует подчиняться указаниям ответственных служб. Также ожидаются опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.
Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь. Из-за высокой влажности и затопления может быть нанесен ущерб посевам и посадкам культурных растений.
Жителям рекомендовано не находиться на территориях, находящихся под угрозой наводнения, не создавать риска для своей жизни и здоровья и не препятствовать работе спасательных служб. Необходимо своевременно проверить состояние систем канализации и дренажа дождевых вод, убедившись в их функциональной исправности.
Предстоящей ночью облачность над Латвией увеличится, а уже в воскресенье территорию страны пересечет циклон, который принесет продолжительные осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье небо будет облачным, местами с прояснениями, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух остынет до +14…+19 градусов.
В Риге в ночные часы будет пасмурно, пройдут кратковременные дожди. Сохранится слабый ветер. Столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов.
В воскресенье территорию Латвии пересечет активный циклон, который принесет пасмурную погоду и продолжительные дожди, в центральных районах очень сильные, местами ожидается гроза. Будет дуть слабый ветер, который во второй половине дня сменится западным, северо-западным ветром силой от умеренного до умеренно сильного, в западных и центральных районах с порывами скоростью 15-19 метров в секунду (м/с), на побережье залива вечером - до 20-24 м/с. Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса, в восточных районах - до +24 градусов.
Potentially dangerous situation is developing according to the weather models. On Sunday a Trough is crossing Poland and moving towards the Baltic region. Over Poland a new Low is forming and rapidly intensifying, likely reaching its peak on Monday over Latvia. /1 pic.twitter.com/z1QImhGRH6— Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 27, 2024
В Риге в воскресенье будет пасмурная погода, с середины дня ожидаются продолжительные обильные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня умеренно сильный северо-западный ветер с порывами до 15-19 м/с, которые вечером усилятся до 20-24 м/с. Воздух прогреется до +20…+22 градусов.
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