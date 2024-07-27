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В воскресенье из-за сильных дождей и грозы объявлено оранжевое предупреждение

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди под дождем
Люди под дождем Фото: Evija Trifanova/LETA

В связи с прогнозируемыми в воскресенье сильными дождями и грозой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье с середины дня пересекающий территорию Латвии с юго-запада активный циклон принесет продолжительные обильные осадки, которые в центральных районах Латвии будут очень сильными, местами ожидаются и грозы.

Видео: Затопленная дорога под Каменным мостом в Риге

Дожди будут продолжаться вплоть до понедельника. Сейчас предупреждение объявлено с 11:00 воскресенья до 18:00 понедельника, так как в понедельник ожидается еще более сильная гроза. По мере отслеживания продвижения циклона и поступления новых прогнозов возможно изменение территории или степени предупреждения, отмечает LVĢMC.

Оранжевое предупреждение в данном случае означает, что под влиянием очень большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы канализации дождевых вод будут перегружены и могут оказаться переполненными. Ожидается затопление пойм рек и низин, что в отдельных местах создает риск затопления имущества и инфраструктуры, возможно размывание дорог и повреждение инфраструктуры.

Существует вероятность, что потребуется эвакуация людей с затопленных территорий. Жителям следует подчиняться указаниям ответственных служб. Также ожидаются опасные условия проезда по дорогам из-за ухудшенной видимости и аквапланирования. Водителям следует считаться с тем, что для поездок потребуется запланировать более длительное время или выбрать альтернативный маршрут.

Кроме того, существует риск, что из-за плохой погоды будут нарушены подача электроэнергии и воды, а также телекоммуникационная связь. Из-за высокой влажности и затопления может быть нанесен ущерб посевам и посадкам культурных растений.

Жителям рекомендовано не находиться на территориях, находящихся под угрозой наводнения, не создавать риска для своей жизни и здоровья и не препятствовать работе спасательных служб. Необходимо своевременно проверить состояние систем канализации и дренажа дождевых вод, убедившись в их функциональной исправности.

Предстоящей ночью облачность над Латвией увеличится, а уже в воскресенье территорию страны пересечет циклон, который принесет продолжительные осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье небо будет облачным, местами с прояснениями, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух остынет до +14…+19 градусов.

В Риге в ночные часы будет пасмурно, пройдут кратковременные дожди. Сохранится слабый ветер. Столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов.

В воскресенье территорию Латвии пересечет активный циклон, который принесет пасмурную погоду и продолжительные дожди, в центральных районах очень сильные, местами ожидается гроза. Будет дуть слабый ветер, который во второй половине дня сменится западным, северо-западным ветром силой от умеренного до умеренно сильного, в западных и центральных районах с порывами скоростью 15-19 метров в секунду (м/с), на побережье залива вечером - до 20-24 м/с. Максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса, в восточных районах - до +24 градусов.

В Риге в воскресенье будет пасмурная погода, с середины дня ожидаются продолжительные обильные дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня умеренно сильный северо-западный ветер с порывами до 15-19 м/с, которые вечером усилятся до 20-24 м/с. Воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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