После обеда в пятницу воздух прогреется до +15 градусов

В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии, как и в предыдущие два дня, составит +12..+15 градусов, прогнозируют синоптики.
Под влиянием умеренного восточного, юго-восточного ветра на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье местами будет немного прохладнее.
Будет солнечно и по-прежнему очень сухо, сохранится высокая пожароопасность.
В Риге тоже будет ясная погода, умеренный юго-восточный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря - 762-766 мм ртутного столба.