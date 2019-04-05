Пт, 5.04.2019
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После обеда в пятницу воздух прогреется до +15 градусов

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Весенний день

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

 В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии, как и в предыдущие два дня, составит +12..+15 градусов, прогнозируют синоптики.

Под влиянием умеренного восточного, юго-восточного ветра на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье местами будет немного прохладнее.

Будет солнечно и по-прежнему очень сухо, сохранится высокая пожароопасность.

В Риге тоже будет ясная погода, умеренный юго-восточный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря - 762-766 мм ртутного столба.

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