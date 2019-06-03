К Латвии движется волна жары, которая продержится почти неделю

В воскресенье с запада в Латвию начнут поступать более холодные воздушные массы и на следующей неделе температура воздуха значительно понизится. Правда, есть вероятность того, что похолодает незначительно, и жара продержится дольше.

Если жара продолжится и во второй половине июня, то июнь станет самым теплым в истории метеонаблюдений.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, пока самым теплым июнь в Латвии был в 1999 году, когда средняя месячная температура воздуха составила +18,1 градуса.

Во вторник, 4 июня, температура воздуха в Латвии повысится до +25..+28 градусов, в последующие дни - до +27..+32 градусов. Прохладнее будет на части морского побережья, в основном на Курземском побережье Рижского морского залива, так как будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью во второй половине недели на большей части территории Латвии повысится до +15..+20 градусов.

Во вторник в Латвии будет сухая и солнечная погода, в последующие сутки местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время которых возможны сильные ливни, град и шквальный ветер.

В ближайшие сутки засуха и пожароопасность на большей части территории Латвии усилятся.

Содержание озона в стратосфере - в пределах нормы, достигающее поверхности земли ультрафиолетовое излучение - не выше, чем в предыдущие годы.