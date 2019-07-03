К концу недели осадков станет больше, а ветер не стихнет

Местами дожди будут сильными, ожидаются также грозы, град и порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Ветер главным образом будет дуть с запада, северо-запада.

Согласно прогнозу Global Forecast System, количество осадков к концу этой недели на большей части территории страны достигнет 20-40 миллиметров, в отдельных местах ожидаются более сильные ливни, в свою очередь до середины июля в отдельных районах будет "выполнена" месячная норма осадков.