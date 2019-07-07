В понедельник дожди и грозы продолжатся

Хотя влияние циклона и общее количество осадков немного уменьшатся, в понедельник по-прежнему будет дождливо, местами пройдут сильные дожди и грозы с градом.

Ночью и утром ливни ожидаются в основном на западе страны, а во второй половине дня - в Видземе.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +7 градусов местами на востоке Латвии до +13 градусов на побережье. Днем на солнце воздух может прогреться до +15..+20 градусов.