В четверг потеплеет до +21; возможны дожди, но Ригу непогода обойдет стороной

На востоке страны и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами.

Между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер.