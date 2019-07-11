В четверг потеплеет до +21; возможны дожди, но Ригу непогода обойдет стороной

Четверг в Курземе пройдет преимущественно без осадков, но теплее будет в Земгале, где температура воздуха поднимется до +21 градуса, сообщает агентство LETA.
На востоке страны и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами.
Между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +16..+21 градуса.
Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер.
Ригу дождевые тучи могут обойти, небо закроют другие облака, а температура воздуха повысится до +19 градусов.