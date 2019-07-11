Чт, 11.07.2019
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В четверг потеплеет до +21; возможны дожди, но Ригу непогода обойдет стороной

Рига после ливня

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Четверг в Курземе пройдет преимущественно без осадков, но теплее будет в Земгале, где температура воздуха поднимется до +21 градуса, сообщает агентство LETA.

На востоке страны и в центральной части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозами.

Между облаками будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер.

Ригу дождевые тучи могут обойти, небо закроют другие облака, а температура воздуха  повысится до +19 градусов.

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