Ночью ожидаются рекорды холода; в субботу наконец потеплеет

Минимальная температура воздуха ночью составит +4..+8 градусов, местами - главным образом на побережье Курземе - до +11 градусов. Возможен туман.

Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет на побережье. Местами пройдут кратковременные дожди. В восточных районах сохранится слабый ветер переменчивого направления, в других местах будет дуть слабый или умеренный западный и северный ветер.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью воцарится безветрие, температура воздуха опустится до +9 градусов, в пригороде - до +5..+7 градусов. Днем слабый северо-западный ветер станет умеренным, а воздух прогреется до +19 градусов, у моря не будет теплее +17 градусов.