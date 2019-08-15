После прохладной ночи температура воздуха в пятницу достигнет +25 градусов

Облачность будет небольшой, существенных осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха на рассвете составит +6..+11 градусов, в Курземе - до +13 градусов.

В Риге в пятницу ожидается незначительная облачность, без осадков. Температура воздуха на рассвете составит +11 градусов, в пригородах - +7..+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.