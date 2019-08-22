Чт, 22.08.2019
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В пятницу усилится ветер, но потеплеет до +25 градусов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Утро пятницы будет в Латвии прохладным, но во второй половине дня воздух прогреется до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая солнечная погода ожидается в Латгале и Селии. Местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром в центральной и восточной части страны образуется туман. Минимальная температура ночью составит +6..+12 градусов, на побережье до +16.

Днем усилится юго-западный ветер, его скорость порывами составит в Курземе до 15 м/с.

В Риге 23 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Минимальная температура ночью составит от +8 до +12 градусов, днем до +25.

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