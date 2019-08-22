В пятницу усилится ветер, но потеплеет до +25 градусов

Самая солнечная погода ожидается в Латгале и Селии. Местами возможен кратковременный дождь, ночью и утром в центральной и восточной части страны образуется туман. Минимальная температура ночью составит +6..+12 градусов, на побережье до +16.

Днем усилится юго-западный ветер, его скорость порывами составит в Курземе до 15 м/с.