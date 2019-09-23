Синоптики: понедельник будет прохладным, но солнечным

В понедельник, 23 сентября, во многих местах в Латвии будет облачно, но осадков не ожидается и весь день в целом будет солнечным, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный переменчивый ветер, в Видземе и Латгале будет доминировать северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов.
В Риге солнце иногда будут закрывать облака, ожидается сухая погода. Будет дуть медленный ветер, воздух прогреется до +11 градусов.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысится до 767-768 миллиметров ртутного столба на уровне моря.