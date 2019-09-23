Пн, 23.09.2019
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Синоптики: понедельник будет прохладным, но солнечным

Иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 23 сентября, во многих местах в Латвии будет облачно, но осадков не ожидается и весь день в целом будет солнечным, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть медленный переменчивый ветер, в Видземе и Латгале будет доминировать северо-западный ветер. 

Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов. 

В Риге солнце иногда будут закрывать облака, ожидается сухая погода. Будет дуть медленный ветер, воздух прогреется до +11 градусов. 

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысится до 767-768 миллиметров ртутного столба на уровне моря. 

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