Пасмурно и дождливо: синоптики озвучили прогноз на четверг

В Курземе во многих местах небо ясное, однако есть и некоторые дождевые облака. Температура воздуха понизилась до 0..+4 градусов, местами на западном побережье на один градус теплее.

В остальной части страны температура воздуха составляет +6..+8 градусов, в Риге до +9 градусов. Во всей Латвии либо дует медленный ветер, либо наблюдается безветрие.

В четверг на востоке Латвии сохранится пасмурная погода, пройдут небольшие дожди. Между тем в других районах страны - особенно в Курземе - будут расти кучевые облака.

Местами в Курземе вместе с ливнем возможны также гром, град и порывистый ветер. Во всей стране будут доминировать медленный ветер и безветрие.

Под толстым слоем облаков на востоке страны воздух прогреется до +7..+9 градусов, в остальной части Латвии - до +10..+14.

В Риге местами возможен кратковременный дождь, ветра практически не будет, будет солнечно, а температура воздуха повысится до +13 градусов.