Эта неделя будет холодной: ожидаются дожди и снег

Снег - преимущественно кратковременный - ожидается во вторник и среду. В Видземе и Латгале - и в четверг. Идущие с моря облака местами принесут сильные осадки, дороги станут скользкими.

Минимальная температура воздуха ожидается в среду с утра, когда столбик термометра опустится до 0..-6 градусов, теплее будет на побережье Курземе.

Иногда на этой неделе будет выглядывать солнце, ожидается слабый или умеренный северо-западный ветер, который перейдет в юго-западный, юго-восточный ветер.