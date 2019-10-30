В ночь на четверг местами похолодает до -7 градусов; днем - дожди и снег

Начиная с вечера среды, на отдельных участках дорог возможно обледенение. Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градусов, на востоке страны похолодает до -7 градусов.

Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, в Курземе и на севере Видземе - до +6..+9 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер.