Ср, 30.10.2019
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В ночь на четверг местами похолодает до -7 градусов; днем - дожди и снег

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут дождь и снег, в Курземе и Видземе осадки могут быть интенсивными, сообщает агентство LETA.

Начиная с вечера среды, на отдельных участках дорог возможно обледенение. Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градусов, на востоке страны похолодает до -7 градусов.

Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов, в Курземе и на севере Видземе - до +6..+9 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер.

В Риге также будет облачно, периодически ожидаются осадки - главным образом, в виде небольшого дождя. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.

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