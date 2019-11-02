В воскресенье дожди продолжатся

В течение дня ожидается моросящий или кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет на севере страны.

Также местами возможны дымка и туман. Небо будет затянуто тучами.

Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха ставит +7..+12 градусов.