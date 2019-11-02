Сб, 2.11.2019
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В воскресенье дожди продолжатся

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за зоны осадков, которая с запада перемещается через территорию Латвии, в воскресенье сохранится дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В течение дня ожидается моросящий или кратковременный дождь, больше всего осадков выпадет на севере страны.

Также местами возможны дымка и туман. Небо будет затянуто тучами.

Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха ставит +7..+12 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается пасмурная и дождливая погода, температура воздуха составит около +10 градусов.

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