В воскресенье в Латвии также пройдет дождь, но будет тепло

Самые обильные осадки ожидаются ночью в Курземе и днем в Латгале. Ночью во многих районах сохранится туман. Небо временами будет частично проясняться.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, температура воздуха составит +7..+11 градусов.

В Риге ночью пройдет небольшой дождь, а день может обойтись без осадков.