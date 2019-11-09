Сб, 9.11.2019
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В воскресенье в Латвии также пройдет дождь, но будет тепло

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье как ночью, так и днем во многих районах Латвии пройдет дождь, но будет сравнительно тепло, прогнозируют синоптики.

Самые обильные осадки ожидаются ночью в Курземе и днем в Латгале. Ночью во многих районах сохранится туман. Небо временами будет частично проясняться.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, температура воздуха составит +7..+11 градусов.

В Риге ночью пройдет небольшой дождь, а день может обойтись без осадков.

При этом временами будет выглядывать солнце. Ожидается слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха составит +8..+10 градусов.

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