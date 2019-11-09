В воскресенье в Латвии также пройдет дождь, но будет тепло

В воскресенье как ночью, так и днем во многих районах Латвии пройдет дождь, но будет сравнительно тепло, прогнозируют синоптики.
Самые обильные осадки ожидаются ночью в Курземе и днем в Латгале. Ночью во многих районах сохранится туман. Небо временами будет частично проясняться.
Слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, температура воздуха составит +7..+11 градусов.
В Риге ночью пройдет небольшой дождь, а день может обойтись без осадков.
При этом временами будет выглядывать солнце. Ожидается слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха составит +8..+10 градусов.