Зима рядом? Синоптики сделали прогноз на неделю

На рабочей неделе ожидается преимущественно облачная погода, периодически ожидается снег и дождь, будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-восточный ветер. Дороги могут обледенеть. Температура воздуха повысится и в пятницу достигнет +3..+8 градусов.

В конце недели в Латвию придут более холодные воздушные массы с севера, местами выглянет солнце и пройдет снег, образуется снежный покров. Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в начале декабря температура воздуха не опустится ниже -10 градусов.

Напомним, в понедельник в Латвии температура воздуха впервые с весны опустилась до -10 градусов.

Мороз в -10 градусов зарегистрирован в Смилтене, Мадоне и других местах Видземе. Эта самая низкая температура воздуха с марта этого года.