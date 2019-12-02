В ночь на вторник придут новые снеговые облака

При ясном небе и быстром снижении температуры воздуха местами сгустится туман, образуется иней.

Уже вечером в понедельник местами в Курземе и Видземе похолодает до -7..-9 градусов. Дороги обледенеют.

В ночь на вторник с северо-запада придут новые снеговые облака. Снегопад затронет центральную и восточную часть Латвии.

Вторник будет сравнительно солнечным, в восточной части страны будет более облачно, температура составит -1..+4 градуса.