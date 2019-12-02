Пн, 2.12.2019
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В ночь на вторник придут новые снеговые облака

ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник вечером, 2 декабря, во многих районах Латвии пошел снег, самый сильный снегопад ожидается в Селии и Латгале, прогнозируют синоптики.

При ясном небе и быстром снижении температуры воздуха местами сгустится туман, образуется иней.

Уже вечером в понедельник местами в Курземе и Видземе похолодает до -7..-9 градусов. Дороги обледенеют. 

В ночь на вторник с северо-запада придут новые снеговые облака. Снегопад затронет центральную и восточную часть Латвии.

Вторник будет сравнительно солнечным, в восточной части страны будет более облачно, температура составит -1..+4 градуса. 

В Риге в ближайшие сутки ожидается снегопад, местами сильный. Во вторник выглянет солнце, температура составит около нуля градусов. 

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