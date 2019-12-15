Воскресенье в Латвии будет дождливым и пасмурным

Главным образом в Курземе и западной части Земгале облака иногда будут расступаться, позволяя показаться лучам солнца.

Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе его скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.

Воздух прогреется до +1..+5 градусов, в Курземе - до +5..+7 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается преимущественно пасмурная погода, иногда возможен небольшой дождь. Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +4..+5 градусов.