Воскресенье в Латвии будет дождливым и пасмурным

В воскресенье, 15 декабря, в Латвии местами ожидаются осадки - в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики. В свою очередь в понедельник, 16 декабря, к осадкам присоединится сильный ветер.
Главным образом в Курземе и западной части Земгале облака иногда будут расступаться, позволяя показаться лучам солнца.
Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе его скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.
Воздух прогреется до +1..+5 градусов, в Курземе - до +5..+7 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается преимущественно пасмурная погода, иногда возможен небольшой дождь. Будет дуть медленный до умеренного южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +4..+5 градусов.
С запада приближается циклон, под влиянием которого и в понедельник ночью, и днем, в Латвии ожидаются не только осадки, но и сильный ветер - его скорость в порывах усилится до 17-22 метров в секунду и до 26 метров в секунду на побережье, предупреждают синоптики.