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Дожди и дымка: синоптики рассказали о погоде на вторник

ФОТО: Pexels

Во вторник, 17 декабря, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, перед обедом местами ожидается дождь, а в послеобеденное время и вечером, начиная с юго-запада, дождь ожидается в большей части страны. 

Синоптики прогнозируют, что во многих местах ожидается дымка. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер. 

Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов. 

В Риге вечером ожидается небольшой дождь. Ветер будет медленно дуть с юга, юго-запада и температура воздуха составит +6 градусов.

Погодные условия определяет область низкого давления, которая расположена в северо-западной части Европы. Атмосферное давление в Латвии составляет 753-757 миллиметров ртутного столба на уровне моря. 

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