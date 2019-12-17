Дожди и дымка: синоптики рассказали о погоде на вторник

Во вторник, 17 декабря, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, перед обедом местами ожидается дождь, а в послеобеденное время и вечером, начиная с юго-запада, дождь ожидается в большей части страны.
Синоптики прогнозируют, что во многих местах ожидается дымка. Будет дуть медленный южный, юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +3..+7 градусов.
В Риге вечером ожидается небольшой дождь. Ветер будет медленно дуть с юга, юго-запада и температура воздуха составит +6 градусов.
Погодные условия определяет область низкого давления, которая расположена в северо-западной части Европы. Атмосферное давление в Латвии составляет 753-757 миллиметров ртутного столба на уровне моря.