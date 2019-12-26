Синоптики: четверг будет пасмурным и дождливым

В четверг, 26 декабря, в Латвии ожидается облачная погода, во многих местах ожидаются кратковременные осадки - в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В юго-восточной части Латгале ожидаются длительный дождь и снег. Дороги местами обледенеют, особенно вечером.
Будет дуть медленный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.
На второй день Рождества в Риге ожидается облачная погода, иногда возможны небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +4 градуса.
С запада усиливается влияние антициклона. Атмосферное давление повысится до 759-762 сантиметров ртутного столба на уровне моря.