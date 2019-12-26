Чт, 26.12.2019
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Синоптики: четверг будет пасмурным и дождливым

Ребенок с зонтом. Иллюстративное фото.

ФОТО: flickr.com/nicolekost

В четверг, 26 декабря, в Латвии ожидается облачная погода, во многих местах ожидаются кратковременные осадки - в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В юго-восточной части Латгале ожидаются длительный дождь и снег. Дороги местами обледенеют, особенно вечером. 

Будет дуть медленный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 0..+5 градусов. 

На второй день Рождества в Риге ожидается облачная погода, иногда возможны небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +4 градуса. 

С запада усиливается влияние антициклона. Атмосферное давление повысится до 759-762 сантиметров ртутного столба на уровне моря. 

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