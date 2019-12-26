Синоптики: четверг будет пасмурным и дождливым

В юго-восточной части Латгале ожидаются длительный дождь и снег. Дороги местами обледенеют, особенно вечером.

Будет дуть медленный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

На второй день Рождества в Риге ожидается облачная погода, иногда возможны небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +4 градуса.