Станет прохладнее: синоптики сделали прогноз на первую половину января

На севере Европы сохранится низкое атмосферное давление, циклоны будут приходить один за другим, принося осадки и сильный ветер. На юге Европы будет доминировать область высокого давления, что обеспечит сухую и солнечную погоду.

В таких условиях невозможен приход в Латвию сильных холодов. С приближением очередного циклона в страну с порывистым ветром будет поступать более теплый воздух, а его уход будет приносить похолодание.

Временами будет идти дождь и снег, образование снежного покрова более всего вероятно в восточной части страны.

Возможны также периоды влияния антициклона продолжительностью в несколько дней.

В таком случае на востоке и юго-востоке страны можно ожидать более сильного похолодания.