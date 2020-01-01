Станет прохладнее: синоптики сделали прогноз на первую половину января

В ближайшие две недели погодные условия в Европе существенно не изменятся, в Латвии ожидается немного более прохладная погода, чем в декабре, прогнозируют синоптики.
На севере Европы сохранится низкое атмосферное давление, циклоны будут приходить один за другим, принося осадки и сильный ветер. На юге Европы будет доминировать область высокого давления, что обеспечит сухую и солнечную погоду.
В таких условиях невозможен приход в Латвию сильных холодов. С приближением очередного циклона в страну с порывистым ветром будет поступать более теплый воздух, а его уход будет приносить похолодание.
Временами будет идти дождь и снег, образование снежного покрова более всего вероятно в восточной части страны.
Возможны также периоды влияния антициклона продолжительностью в несколько дней.
В таком случае на востоке и юго-востоке страны можно ожидать более сильного похолодания.
Температура воздуха будет держаться между +5 и -5 градусами. Согласно нынешним прогнозам, она не поднимется выше +8 градусов. В самые холодные дни температура может кратковременно упасть до отметки в -10 градусов.