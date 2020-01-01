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Второй день 2020 года будет чуть теплее первого. Могут обледенеть дороги

Обледеневшая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В четверг, 2 января, температура воздуха в Латвии не опустится ниже нуля, днем она составит +3..+7 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами будет моросить дождь и образуется дымка, возможно обледенение дорог. Наибольшая вероятность солнечной погоды - в Курземе.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Скорость его порывов будет достигать 9-13 метров в секунду, местами на побережье - 16 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем - +6 градусов.

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