Второй день 2020 года будет чуть теплее первого. Могут обледенеть дороги

В четверг, 2 января, температура воздуха в Латвии не опустится ниже нуля, днем она составит +3..+7 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами будет моросить дождь и образуется дымка, возможно обледенение дорог. Наибольшая вероятность солнечной погоды - в Курземе.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Скорость его порывов будет достигать 9-13 метров в секунду, местами на побережье - 16 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем - +6 градусов.