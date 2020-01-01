Второй день 2020 года будет чуть теплее первого. Могут обледенеть дороги

Местами будет моросить дождь и образуется дымка, возможно обледенение дорог. Наибольшая вероятность солнечной погоды - в Курземе.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Скорость его порывов будет достигать 9-13 метров в секунду, местами на побережье - 16 метров в секунду.