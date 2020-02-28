В ночь на субботу в Латвии похолодает до -10 градусов

Предстоящей ночью температура воздуха в Латвии опустится до 0..-6 градусов, местами, в основном на севере Видземе, - до -10 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу ожидается пасмурная погода, местами осадки, в Видземе ночью возможен снег.
Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер. Днем температура воздуха повысится до 0..+5 градусов.
В Риге в последний день февраля будет переменная облачность, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью - до -1 градуса, в пригородах до -4 градусов, днем - до +4 градусов.
Галерея: Серый февральский день в Риге