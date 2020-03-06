На пяти метеостанциях побиты рекорды тепла для 6 марта

В пятницу на пяти метеостанциях в Курземе и Видземе побиты рекорды тепла для 6 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая высокая температура была в Павилосте, где зарегистрировано +9,7 градуса. В Лиепае и Руцаве, где было соответственно +9,3 и +9,1 градуса, также побиты рекорды тепла для этого дня.
В Риге температура составила до +8,2 градуса у моря и +9,1 градуса в центре города.
Национальным рекордом для 6 марта являются +13,8 градуса, зарегистрированные в Латгале в 1995 году.
В субботу и воскресенье будет пасмурно и не настолько тепло, как в пятницу.