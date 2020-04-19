Температура воздуха ночью местами опустится ниже нуля

В ночь на понедельник, 20 апреля, температура воздуха в Латвии понизится до +1..-3 градусов, и только местами на побережье будет на два-три градуса теплее, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха в понедельник днем составит +7..+12 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, днем будет около +9 градусов.
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