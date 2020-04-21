Прогноз синоптиков на среду, 22 апреля

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1..+3 градуса, на побережье - до +5 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Слабый или умеренный ветер будет дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха на восходе составит +3..+5 градусов, днем она поднимется до +13 градусов, у моря - до +9 градусов.