Прогноз синоптиков на среду, 22 апреля

Во второй половине дня в среду, 22 апреля, температура воздуха в Латвии повысится до +12..+16 градусов, только на побережье будет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1..+3 градуса, на побережье - до +5 градусов.
В Риге в среду ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Слабый или умеренный ветер будет дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха на восходе составит +3..+5 градусов, днем она поднимется до +13 градусов, у моря - до +9 градусов.
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