Вт, 21.04.2020
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Прогноз синоптиков на среду, 22 апреля

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во второй половине дня в среду, 22 апреля, температура воздуха в Латвии повысится до +12..+16 градусов, только на побережье будет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит -1..+3 градуса, на побережье - до +5 градусов.

В Риге в среду ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Слабый или умеренный ветер будет дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха на восходе составит +3..+5 градусов, днем она поднимется до +13 градусов, у моря - до +9 градусов.

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