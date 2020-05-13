Ср, 13.05.2020
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Синоптики предупреждают о сильном ветре и снеге

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В среду в Латвии из-за облаков будет выглядывать солнце, во многих районах ожидаются осадки и усиление ветра, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что во второй половине дня местами в западных и центральных краях Латвии порывы юго-западного ветра усилятся до 21 метра в секунду. Наибольшие порывы ветра ожидаются на побережье.

Синоптики прогнозируют главным образом кратковременные дожди, однако местами ожидается также снег и град. Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки. Во второй половине дня скорость порывов западного, юго-западного ветра будет достигать 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +11 градусов.

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