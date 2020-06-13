Температура воды в водоемах - от +9 в море до +22 в реках

Например, у Вентспилса и Саулкрасты температура воды в море составляет +9..+10 градусов, на пляжах Юрмалы и Риги 14..+15 градусов.

В озерах вода прогрелась до +15..+20 градусов, в том числе в Кишэзерсе до +17..+19 градусов, в озере Бабелитис до +19 градусов.

Температура воды в Венте составляет +17..+19 градусов, в Лиелупе +19..+22, в Гауе +16..+18, в Даугаве +17..+22, в том числе на Луцавсале +17.