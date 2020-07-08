В среду по всей стране ожидаются дожди, возможны и грозы

Днем дождевые тучи переместятся в центральную, а затем и в восточную часть Латвии, прогнозируют синоптики.

Почти по всей страну ожидаются кратковременные дожди, возможна и гроза с градом. Во второй половине дня в Курземе осадков больше не ожидается и будет светить солнце. В свою очередь в первой половине дня более солнечная погода ожидается в восточных районах.

Будет дуть южный и западный ветер, порывы которого усилятся до 13-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +16...+18 градусов в Западной Латвии до +20...+21 градуса на востоке страны.

В Риге также ожидаются дожди, с низкой вероятностью и грозы. Воздух прогреется до +18 градусов, а скорость юго-западного ветра достигнет 14 метров в секунду, во второй половине дня он стихнет.