В среду по всей стране пройдут дожди

В Латгале и на север Видземе широкая зона осадков прибудет вечером, но перед этим местами возможен кратковременный дождь. Побережье Южного Курземе может затронуть гроза.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В Риге в первой половине дня и вечером ожидается дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.

К западу Латвии приближается циклон, а также теплый и холодный атмосферные фронты.