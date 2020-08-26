В среду по всей стране пройдут дожди

В среду, начиная со стороны Лиепаи, небо затянет облаками и пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
В Латгале и на север Видземе широкая зона осадков прибудет вечером, но перед этим местами возможен кратковременный дождь. Побережье Южного Курземе может затронуть гроза.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.
В Риге в первой половине дня и вечером ожидается дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
К западу Латвии приближается циклон, а также теплый и холодный атмосферные фронты.
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