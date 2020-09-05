В субботу местами, особенно в Курземе, ожидаются сильные ливни

Вместе с ливнями возможны порывы ветра до 16 метров в секунду, на побережье ветер может быть еще сильнее.

В других районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, вечером в центральной части Латвии ожидаются более обширные и сильные дожди. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

Воздух прогреется до +18...+21 градуса, во время сильного ливня в Курземе похолодает до +14 градусов.

В Риге дожди и ливни ожидаются главным образом вечером. Будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха во второй половине дня достигнет +21 градуса.