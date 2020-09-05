Сб, 5.09.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В субботу местами, особенно в Курземе, ожидаются сильные ливни

В субботу местами, особенно в Курземе, ожидаются сильные ливни

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу в Курземе с запада придет полоса дождя, ожидаются ливни, а количество осадков до вечера местами достигнет 20 миллиметров, сообщает агентство LETA.

Вместе с ливнями возможны порывы ветра до 16 метров в секунду, на побережье ветер может быть еще сильнее.

В других районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, вечером в центральной части Латвии ожидаются более обширные и сильные дожди. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

Воздух прогреется до +18...+21 градуса, во время сильного ливня в Курземе похолодает до +14 градусов.

В Риге дожди и ливни ожидаются главным образом вечером. Будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха во второй половине дня достигнет +21 градуса.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Читать также

НАВЕРХ
Back