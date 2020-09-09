В среду воздух прогреется до +20 градусов; по всей стране пройдут дожди

В течение дня увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вечером в северо-западной части страны ожидаются более обширные и сильные дождь, возможны грозы. В ночь на четверг эта полоса осадков пересечет всю Латвию.

Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в Курземе он усилится до 14-19 метров в секунду.

В Риге увеличится облачность, до вечера осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.