В среду воздух прогреется до +20 градусов; по всей стране пройдут дожди

Днем в среду максимальная температура воздуха в Латвии составит +17...+20 градусов, прогнозируют синоптики.
В течение дня увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вечером в северо-западной части страны ожидаются более обширные и сильные дождь, возможны грозы. В ночь на четверг эта полоса осадков пересечет всю Латвию.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, в Курземе он усилится до 14-19 метров в секунду.
В Риге увеличится облачность, до вечера осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
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