В субботу местами ожидается кратковременный дождь

Начиная с юго-запада местами в западной и центральной части страны пройдет кратковременный дождь.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, юго-востока. Максимальная температура воздуха составит +11..+15 градусов.

В Риге в первой половине дня возможен туман или дымка, а во второй половине дня и вечером - небольшой кратковременный дождь. Ожидается умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +13 градусов.