Сб, 10.10.2020
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В субботу местами ожидается кратковременный дождь

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В субботу, 10 октября, в Латвии ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами сохранится туман, прогнозируют синоптики.

Начиная с юго-запада местами в западной и центральной части страны пройдет кратковременный дождь.

Слабый или умеренный ветер будет дуть с юга, юго-востока. Максимальная температура воздуха составит +11..+15 градусов.

В Риге в первой половине дня возможен туман или дымка, а во второй половине дня и вечером - небольшой кратковременный дождь. Ожидается умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +13 градусов.

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