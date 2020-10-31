Прогноз на воскресенье: облачно, но без осадков

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а днем в Курземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+8 градусов. Днем температура поднимется до +7..+11 градусов.
В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем ожидается умеренный юго-восточный ветер и температура до +10 градусов.