Прогноз на воскресенье: облачно, но без осадков

Ночью и с утра местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а днем в Курземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем ожидается умеренный юго-восточный ветер и температура до +10 градусов.