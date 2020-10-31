Сб, 31.10.2020
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Прогноз на воскресенье: облачно, но без осадков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Ночью и с утра местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а днем в Курземе - умеренный южный, юго-восточный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+8 градусов. Днем температура поднимется до +7..+11 градусов.

В Риге небо будет преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха понизится до +6 градусов. Днем ожидается умеренный юго-восточный ветер и температура до +10 градусов.

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