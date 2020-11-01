Погода на понедельник: ветер усилится, ожидается небольшой дождь

Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра усилится до 9-14 м/с, местами на побережье - до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+7 градусов, на востоке страны местами она опустится до нуля. Днем температура воздуха составит +5..+10 градусов, а вечером понедельника в Курземе - до +10..+12 градусов.