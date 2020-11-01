Погода на понедельник: ветер усилится, ожидается небольшой дождь

В понедельник, 2 ноября, в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Днем скорость порывов южного, юго-восточного ветра усилится до 9-14 м/с, местами на побережье - до 18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит +3..+7 градусов, на востоке страны местами она опустится до нуля. Днем температура воздуха составит +5..+10 градусов, а вечером понедельника в Курземе - до +10..+12 градусов.
В Риге временами, особенно во второй половине дня и вечером, ожидается небольшой дождь. Порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 13 м/с, а температура воздуха составит +6..+9 градусов.