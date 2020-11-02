В Курземе ожидается необычно теплая ночь

Временами ожидается дождь и туман. Южный ветер перейдет в западный, юго-западный. Скорость его порывов как ночью, так и днем ??будет достигать 9-14 м/с, на побережье - 18 м/с.

Во вторник во второй половине дня температура воздуха составит +11..+14 градусов, в Латгале и на востоке Видземе - +8..+11 градусов.