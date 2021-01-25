Метель и до 30 см снега: южный циклон несет обильные осадки

К утру среды в Селии, а также на востоке Земгале, на западе Латгале и на большей части Видземе выпадет 15-30 сантиметров снега. Города, в которых ожидается сильнейший снегопад, - это Айзкраукле, Акнисте, Балдоне, Бауска, Икшкиле, Илуксте, Яунелгава, Екабпилс, Кегумс, Лиелварде, Ливаны, Огре, Плявиняс, Саласпилс, Сигулда, Вангажи и Виесите. В этой местности деревья могут ломаться под тяжестью снега.