Среда будет довольно солнечной, потеплеет до +9 градусов
В среду местами в Курземе ожидаются туман, возможен моросящий дождь, в других районах страны будет светить солнце, ожидается переменная облачность, сообщает агентство LETA.
В среду местами в Курземе ожидаются туман, возможен моросящий дождь, в других районах страны будет светить солнце, ожидается переменная облачность, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит от +2 градусов в Курземе до +9 градусов в центральной части страны.
Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.
В Риге увеличится облачность, осадков не ожидается, а солнце прогреет воздух до +8 градусов.
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