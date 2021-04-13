Во вторник местами по стране пройдут дожди, вечером - мокрый снег
Во вторник в Латвии ожидается кратковременный дождь, а вечером местами и мокрый снег, сообщает агентство LETA.
Во вторник в Латвии ожидается кратковременный дождь, а вечером местами и мокрый снег, сообщает агентство LETA.
Ожидается частичная облачность, однако местами возможны и прояснения. В Земгале и Латгале периодически будут идти дожди, но вечером местами возможен и мокрый снег.
Будет доминировать слабый или умеренный западный ветер, максимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на крайнем востоке - до +17 градусов.
В Риге ожидается облачный день, периодически будет идти небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +5...+7 градусов.