Во вторник местами по стране пройдут дожди, вечером - мокрый снег

Ожидается частичная облачность, однако местами возможны и прояснения. В Земгале и Латгале периодически будут идти дожди, но вечером местами возможен и мокрый снег.

Будет доминировать слабый или умеренный западный ветер, максимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на крайнем востоке - до +17 градусов.