Всего до +6: в воскресенье будет холодно, мокро и ветрено
В воскресенье днем температура воздуха в Латвии будет такой же, как и ночью, потеплеет всего на пару градусов, кроме того, продолжит идти мокрый снег, сообщает агентство LETA.
В воскресенье днем температура воздуха в Латвии будет такой же, как и ночью, потеплеет всего на пару градусов, кроме того, продолжит идти мокрый снег, сообщает агентство LETA.
Ожидается преимущественно облачная погода, периодически будет идти дождь, мокрый снег. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, в западной части страны он порывами усилится до 15-17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.
В Риге также будет облачно, периодически ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер, порывами достигая скорости 15 метров в секунду.
Температура воздуха составит всего +3...+5 градусов.