Вс, 25.04.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Всего до +6: в воскресенье будет холодно, мокро и ветрено

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье днем температура воздуха в Латвии будет такой же, как и ночью, потеплеет всего на пару градусов, кроме того, продолжит идти мокрый снег, сообщает агентство LETA.

Ожидается преимущественно облачная погода, периодически будет идти дождь, мокрый снег. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, в западной части страны он порывами усилится до 15-17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге также будет облачно, периодически ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 

Будет дуть умеренный северо-западный, западный ветер, порывами достигая скорости 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит всего +3...+5 градусов.

НАВЕРХ
Back